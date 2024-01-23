桃園感恩餐會侯友宜、朱立倫表歉意未達成政黨輪替，盼國民黨年輕化。(呂筱蟬攝)

桃園感恩餐會侯友宜、朱立倫表歉意未達成政黨輪替，盼國民黨年輕化。(呂筱蟬攝)

國民黨今天舉辦總統立委大選桃園市感恩茶會，黨主席朱立倫與侯友宜皆出席。侯友宜表示，感謝桃園鄉親在這次選舉中給予的支持與指導，未來還有很多新的挑戰，但相信只要團結面對，不斷地超越今天的自己，明天就一定會更好。

侯友宜說，這一仗打起來很不容易，對不起大家沒有完成政黨輪替，不過一路走來桃園就像他的故鄉，尤其朱主席在桃園成長也有很深厚感情，他們都在桃園工作過，希望這塊土地可以更好，這一次策略從張善政市長當選以後，看到他政績卓著，幾位立委在立法院都能繼續連任，更感動得是讓年輕朋友有機會，包含新科立委涂權吉、牛煦庭和邱若華，面對艱困選戰能夠克服萬難打贏選舉。

他也謝謝市長張善政和議長邱奕勝在選舉期間大力幫忙，也說對台灣未來充滿希望，尤其選後跟朱主席有共同想法，希望下一代會更好，要不斷讓年輕朋友感受國民黨在改變當中，國民黨要不斷調整步伐，看到年輕人都能高票當選，顯然這方向是對的，未來要做的更多更好，除了自己深刻反省檢討外，面對未來新的挑戰，一句話還是要團結面對。

朱立倫則說，感到抱歉總統大選無法達成政黨輪替，很多因素都要反省檢討，但是在立委這塊桃園發揮最大團隊力量，打出6席全壘打，還把桃竹竹苗全部都全壘打，桃園在2年來大家努力之下就是團結，國民黨也要年輕化，讓3位優秀的立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲連任外，也讓3位年輕人涂權吉、牛煦庭及邱若華當選，國民黨有很多年輕世代，國民黨也要不斷改革、深耕基層，要和人民結合在一起，還有很多可以做更好的地方，都要檢討彙整。