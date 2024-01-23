百貨迎接春節紛紛祭出檔期優惠，統一百貨信心喊出，新年期間可望吸引超過10萬人次遊逛，不只推全館指定櫃3000送300好康，還有闖關遊戲送好禮等活動滿足親子同樂；京站時尚廣場則趁勢推「新年發財金 點數變現金」企劃，同時有冬衣3折起好康；遠雄廣場推免費的恐龍特展，恐龍會動又會叫，細節相當用心。

統一時代百貨台北店迎龍年「新春賀歲」即日起至31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300，1月底前再加碼，每周五六日使用icash2.0、icash Pay消費滿6000加送300，最高滿6000送900，合計回饋高達15％；另會員25日至28日單筆消費滿800元並扣點數8點，即贈永心鳳茶剝皮辣椒，限量1000份。

統一時代百貨台北店「新春賀歲」祭出最高15％回饋。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店2樓夢廣場，每年春節都會舉辦「樂高」新年城活動，今年邁入第六年，龍年再度攜手樂高打造「龍躍拼新春」神龍秘境闖關體驗打卡活動，活動一路到2月14日，憑闖關券任意消費即贈「迷你小龍」，任意消費盒組滿1200元即贈「龍年紅包春聯組」，滿2000元即贈「新春積木4in1」，滿2800元即贈「40611龍年限定積木組」，滿3600元即贈「積木造型馬克杯」等；此外，百貨會員限定再加碼，憑統一時代百貨會員全館指定消費（含樂高快閃店發票）滿4200元再加贈「新春福鶴」。

京站所推的「新年發財金 點數變現金」，只要Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元，就可用Q點30點現抵300元。為幫助大眾抵禦超強寒流及滿足想到山區追雪的顧客，京站推多樣防寒單品和折扣，像是COCO DEAL顯瘦又好搭配的「淺褐色牛角釦斜紋大衣」，原價1萬2990元、特價7794元；山頂鳥防水羽絨短大衣，原價1萬1800元、特價9440元等。

京站的COCO DEAL「淺褐色牛角釦斜紋大衣」，原價1萬2990元、特價7794元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站2月1日到2月14日憑單筆滿888元發票還可以在APP線上抽獎，大獎包含價值3萬4000元的承億酒店經典和室雙人房抽1份、價值8800元的朗居文旅旅者四人房抽2份，Q點數1888點等。

遠雄廣場即日起至2月14日舉辦「遠古巨獸 龍的傳說」特展，1樓星巴克入口處就可見一隻10米高的暴龍，宛如來自遠古時代的霸主，現身擺動身體，發出逼真吼叫聲；特展現場不僅僅是觀賞而已，只要投幣，還可享受坐騎恐龍的快感。在1樓、2樓、3樓找到我們可愛的恐龍夥伴，然後用手機掃描Qrcode，參與集章任務，成為一名真正的恐龍探險家，勇闖恐龍王國的每個角落。集章成功來到3樓贈獎處，將換取獨家設計的恐龍好禮乙份。