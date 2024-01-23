蔡英文總統今天接見前美國國務次卿柯拉克率領的「美台商業協會訪問團」。（總統府提供）

蔡英文總統今天接見前美國國務次卿柯拉克率領的「美台商業協會訪問團」表示，我們樂見美國透過「印太經濟架構」，強化與區域各國的合作，台灣會持續表達參與意願。柯拉克則恭喜新當選總統的賴清德，他認為，這代表著台美的強健關係持續延續。

前美國國務次卿柯拉克率領29家企業組成的「美台商業協會訪問團」，今天由外交部長吳釗燮陪同，赴總統府拜會蔡英文，國安會祕書長顧立雄也在座。

對於柯拉克在半年內，再度組團訪問台灣，推動台美合作交流。蔡英文表示，「美台商業協會」成員來自能源、金融、國防以及高科技等領域，在台灣完成總統大選後就組團來訪，她感謝大家對台灣市場的高度重視。

她提到，這些年來，因為台灣人民的團結努力，以及政府大力推動各項基礎建設，即便國際經貿環境遭受疫情、地緣政治發展的影響，台灣依舊展現堅強韌性，在國際上保持競爭力，也致力維護全球供應鏈的穩定。

在台灣走向世界之際，台灣和美國也持續透過各項機制深化雙邊關係。台灣除了是美國第八大貿易夥伴，去年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定的簽署。

蔡英文指出，目前，我們正積極推動解決台美雙重課稅問題，為雙方企業投資創造更多利基，深化關鍵供應鏈的夥伴關係。幾天前，美國聯邦眾議院歲計委員會已經通過「美台快速雙重稅收減免法案」。對此，我們表達歡迎。

她感謝美國政府多次表達，台海和平穩定對全球經濟的重要性。並承諾，未來，台灣也會和美國在經濟和安全議題上加強合作。我們樂見美國透過「印太經濟架構」，強化與區域各國的合作。

她說，台灣會持續表達參與意願，也期盼「美台商業協會」能夠支持台灣參與，一起促進區域及全球經貿發展。期待雙方一起努力，讓台美經貿夥伴關係持續邁向新的里程碑，共同攜手讓印太地區更繁榮進步。

柯拉克致詞時表示，他此次率團來台，不僅代表「美台商業協會」，也代表普渡大學「柯拉克科技外交研究院」，來表達對台灣及對台美經貿關係的支持。此行訪問的時機可說是非常完美，因為不久之前，台灣公民站出來支持自己的民主，向世界傳達台灣將持續享有自由的明確訊息。

柯拉克也藉此恭喜賴清德總統當選人、蕭美琴副總統當選人，以及所有當選的立委。他們的勝選代表著台灣人民的民意，也代表著台美的強健關係持續延續。他認為，台灣與美國之間的情誼發展將持續推進並達到新高，他也要感謝蔡英文讓這一切的發展成真。

去年8月柯拉克訪台時，曾頒發「柯拉克科技外交研究院」科技自由獎給蔡英文，表彰她長期以來的努力，他說，由於蔡的遠見與勇敢的領導力，讓臺美間的情誼越來越茁壯。

他說，去年我們談到由15個國家組成的「全球科技安全委員會」台灣就是成員之一。該委員會的宗旨是要設計一套全球科技安全戰略。他們也討論了蔡英文有關創建「臺灣創新與繁榮中心」（TCIP）的建議。

柯拉克表示，該中心自2020年開始籌建，並且透過三個目標來履行使命，即積極強化台灣的經濟繁榮、加速台美創新及經濟數位轉型，以及提台灣在國際上的地位。該中心也正在與台灣領先的公司及創新者合作，提供接觸世界一流人才的機會、豐富台灣的投資生態系統。

為了進一步提升台灣的國際地位，他說，他們也將持續推動全球可信賴的科技網路。這是一個由志同道合的夥伴組成的聯盟，期盼透過創新來推動自由。「如同蔡總統所說，台灣對全世界的影響力非常之大」。

柯拉克認為，無論在商業或是人際互動中，最重要的就是「信任」，我們和值得信賴的人成為夥伴，人們也喜愛值得信任的人。當他們想到「臺灣」，想到的關鍵字就是「信任」。