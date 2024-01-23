在日本旅遊或將前往日本的民眾注意，由於架空電線垂落，今（23）日上午至今包括東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線等多條新幹線的部分路段停駛，預計還需要相當長的時間才會恢復運行。

23日上午至今包括東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線等多條新幹線的部分路段停駛。

綜合共同社、日本放送協會（NHK）報導，東日本鐵路公司（JR東日本）表示，當地時間今日上午9時28分左右，東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線突然停電，檢查後發現是上野站與埼玉縣大宮站之間上坡路段的架空電線垂下所致。

NHK的畫面顯示，確實有一條架空電線稍微垂落在鐵軌上。

截至中午，受影響的新幹線路段包括東北新幹線的「東京―仙台段」、上越新幹線「東京―新潟段」、北陸新幹線「東京―長野段」的上下行列車。

國土交通省指出，這起事件導致4輛新幹線列車停在鐵軌上。

23日上午至今包括東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線等多條新幹線的部分路段停駛。畫面為乘客被引導離開。

JR東日本已經派員前往調查原因，尚不清楚何時會恢復運作，JR東日本官網顯示預計還需要相當長時間才會恢復。