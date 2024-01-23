竹北市公所清潔隊農曆新年前換新裝，獨步竹縣由市長鄭朝方親自操刀設計，融入竹北城市CIS視覺，以科技銀灰導入視覺設計，新裝組合包含飛行夾克、防曬透氣外套，及長短袖、工作褲等，以符合工作活動剪裁設計為主，竹北市長鄭朝方為近200名基層清潔隊員換新裝，盼以嶄新視覺提升清潔隊形象與為民服務的精神。

清潔隊員外勤業務繁重，制服使用率高，須定期汰舊換新。鄭朝方表示，過去公所清潔隊制服為橘色系，今年有別以往，由他與辦公室團隊操刀設計，為近200位隊員每人訂製1套制服新裝，套裝包含有POLO衫長、短袖上衣、工作長褲、夏季防曬透氣薄外套，以及冬季飛行夾克，除提升隊員穿著舒適度，亦能提升團隊整體形象，讓市民朋友也能輕易辨識公所清潔服務人員。

基層清潔隊新裝整體設計由竹北市公所官署識別延伸，如飛行夾克及防曬外套即採公所專屬「科技銀灰」為主色調，呼應竹北科技城市風，手臂處造型口袋則搭配「文化磚紅」飄帶，磚紅色則由市公所主體建築主色延伸，代表熱情與人文。此外，夾克上亦加入市公所LOGO徽章設計，以及ZHUBEI飛行造型LOGO，十足展現竹北清潔戰隊氣勢。

鄭朝方表示，最重要的是要讓市民可以透過服儀，感受到市公所服務進化的過程，而「進化竹北永續有方」LOGO，是以綠色樹葉造型LOGO象徵環保永續概念，同時在今年會透過各項活動，來達到垃圾減量的目的，以及呼應清潔隊為民服務為竹北環境奮鬥的使命。

身為地方首長，鄭朝方希望自己能更加照顧勞動階層，也包含公所體制內的基層同仁，清潔隊員一直是他關心的重點之一，所以他特別親自盯哨，設計出隊員在平時都喜歡著此服裝出門的時尚款式。