迎接「龍」年，台南市長黃偉哲今年以「龍喜利來」賀詞作為春聯吉祥語，23日起於民治、永華市政中心市民服務中心開放索取，26日起也將發送全市各家戶；至於市民最期待的小紅包，他也將從小年夜參拜廟宇並發送。

黃偉哲趁著發布春聯開放索取的同時，也祝福市民朋友新的一年「喜迎龍年，大吉大利」攏總來，祈願市民朋友2024喜迎新春、好運接龍、大吉大利、大發利市，平安喜年來。

民政局指出，今年春節春聯於23日起於民治、永華兩個市政中心的市民服務中心開放索取，37區公所也將從26日起發送至全市家戶，另外，農曆年前也會將春聯電子檔放置於臺南市政府全球資訊網「精彩府城」─「電子春聯」下載專區提供民眾運用。

除了春聯開放索取及由各區公所送到府之外，不少市民也很關切龍年小紅包如何索取？民政局表示，市長黃偉哲延續往年春節期間走訪各大廟宇參拜並發送龍年小紅包的行程，今年也將在春節期間走訪40多家廟宇，預計會從小年夜當天開始發放，總計將發送上萬個。