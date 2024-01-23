洋樓正面屋頂的山花上塑有董允耀的印尼名「Tang Oen Yauw」，非常具有南洋風。(于家麒翻攝)

金門縣定古蹟「董允耀洋樓」，由文化部文化資產局與金門縣政府共投入新臺幣4500萬元的預算進行修復，自2022年4月29日起開工迄今已約600日。(于家麒攝)

創建於1933年的金門縣定古蹟「董允耀洋樓」，由文化部文化資產局與金門縣政府共投入新臺幣4500萬元的預算進行修復，自2022年4月29日起開工迄今已約600日，今(23)日遵循古禮科儀辦理「安梁歸岫」典禮，透過傳統儀式取得天、地、人三位一體空間的和諧，並分別由大木匠司、土水匠司、打石匠司等「三祧師傅」依序執行掀梁、點梁、押煞、送五穀等儀式，祈求建築過程圓滿，順利修復這幢代表著大古崗地區舊時風華的古典洋樓。

金門縣定古蹟「董允耀洋樓」今日遵循古禮科儀辦理「安梁歸岫」典禮，透過傳統儀式取得天、地、人三位一體空間的和諧，祈求建築過程圓滿。(于家麒攝)

董允耀洋樓建築充滿南洋風情，窗戶上方的老鷹雕飾與印尼錢幣上的圖騰頗為相似，訴說著大時代「落番」出洋打拚的歷史故事。(于家麒攝)

金門縣定古蹟「董允耀洋樓」今日遵循古禮科儀辦理「安梁歸岫」典禮，也代表著修復工程已進入高峰。(于家麒攝)

董允耀洋樓曾先後由國軍炮兵、工兵營占用，1970年間更曾進駐海龍部隊，屋內牆上到處可見各種軍事標語與遺跡。(于家麒攝)

據了解，這幢古典洋樓的起造人董允耀為古崗人，幼年時因家境清貧、生活困苦，以賣豆腐維生，十幾歲就隨著鄉人遠赴南洋謀生。當時古崗人普遍都以印尼泗水和峇厘巴板為謀生地點，董允耀擇往泗水。初期僅能幫人打零工賺取微薄的工資，稍有積蓄後，就開始以批購胡椒粒轉賣做生意，從中賺取差價；經過一段時間的努力，累積的資本日益增多，便與人合夥經營船行，航行往來於南洋一帶，財富日漸增加。1933便返回金門家鄉，在大古崗西郊雙峰巖的右前方購地，興建了一棟規模宏偉的洋樓，即位於大古崗84號的「董允耀洋樓」。

董允耀洋樓建築也充滿南洋風情，訴說著大時代「落番」出洋打拚的歷史故事。(于家麒攝)

董允耀洋樓曾先後由國軍炮兵、工兵營占用，1970年間更曾進駐海龍部隊，屋內牆上到處可見各種軍事標語與遺跡。(于家麒攝)

金門縣文化局指出，「董允耀洋樓」建築規模宏偉，完整反映僑鄉時代的重要經典之作，於2015年2月11日獲指定為縣定古蹟，而在2020年董允耀的後人將洋樓無私的捐給縣府後，便攜手文化部文化資產局共同投入新臺幣4500萬元的預算進行修復迄今已約600天，今日進行「安梁歸岫」儀式也代表著修復工程已進入高峰，不久便能讓這幢代表著大古崗地區舊時風光的古典洋樓風華再現，繼續向遊客訴說大時代「落番」出洋打拚的歷史故事。

文化局長呂坤和表示，「金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修繕暨活化工程」能順利進行要感謝的人很多，首先要感謝文化部文化資產局的補助辦理洋樓之修復，並且給予指導與協助，讓整個工程能予以落實。其次要感謝建築師黃毅誠，為工程提出許多適宜性的修復計畫與修復方式，間而重新復甦董允耀洋樓與周邊環境，修復後能給予在地居民、遊客較好的居住與旅遊品質。

呂坤和也特別感謝董允耀的後人-董賽姍女士及董倫威先生，無私的奉獻將此洋樓捐贈給縣府，期盼監造廠商能秉持一貫的專業，持續做好把關工作，也期盼施工廠商能秉持一貫的專業與品質的堅持，持續把洋樓修復的盡善盡美、修舊如舊，為古崗重新燃起一絲火光，能夠再現古崗昔日輝煌的時光，也期許透過這工程能喚起民眾對文化資產的重視，間而提升縣民的文化素養。

董允耀洋樓的建築型式為三塌壽的番仔樓，前方有一樓的迴向設計和人字脊「二導水」的龜型屋頂，遠眺近觀極其宏偉醒目。這座大洋樓也曾先後由國軍炮兵、工兵營占用，1970年間更曾進駐海龍部隊，一樓大門左右兩側牆飾有海龍字樣與圖案，整體建築的動、植物和人物裝飾語彙繁複精采外，大門也可見防盜的移動門扇「輪錢門」、「槍眼」等防禦設施，反映金門早年地方治安不佳，時有大陸內地「強摃仔」登島劫掠的史實。