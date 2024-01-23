新竹在地企業文具王集團董事長余文浩長期熱心公益，2012年捐贈一輛救護車給新竹縣消防局，近期得知竹東消防分隊救災車老舊需汰換，余的媽媽劉美枝出資協助兒子捐贈一輛價值150萬元的救災車，完成兒子的善念，也讓辛苦的消防人員救災更便利。

縣長楊文科23日在特別在今天主管會報捐贈救災車，非常感謝及敬佩母子兩人的善舉及愛心，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業一起加入。

劉美枝和余文浩母子23日在縣府捐贈救災車，縣長楊文科敬佩母子倆的善舉及愛心，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業一起加入。

劉美枝表示，她在幾個月前得知竹東消防分隊需要1輛四輪傳動的急難消防救災車，當時就有捐贈意願，她知道消防工作需要上山下海，幫助人民，功德無量，每位消防人員都是勇敢的英雄，是最值得敬佩的人。

消防局長陳中振表示，余文浩董事長賢伉儷2012年就曾捐贈1輛救護車給新工消防分隊使用，近年新冠肺炎疫情爆發，文具王集團營收銳減，但余董事長得知竹東消防分隊消防救災車老舊，仍心心念念想購車幫助竹東消防分隊汰舊換新，而劉美枝知道兒子的善念後，便出資協助兒子完成心願。

余美枝母子捐贈的消防救災車為TOYOTA HILUX 2755CC 四輪傳動皮卡5人座柴油消防救災車，將作為消防人員趕往災害現場、支援救災、載運人員、物資的重要後勤補給交通工具。

消防局指該車具備四輪傳動功能，又具備法定曳引功能，可提升竹東分隊水域救災能力，並於全天候災害現場使用及前進指揮站之設立，立即展開救援指揮工作，有利指揮官掌握現場資訊及指揮調度作業，進一步提高現場災害搶救效能。