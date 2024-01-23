國民黨台北市議員應曉薇日前接獲民眾陳情，表示其母親是植物人並領有極重度身心障礙手冊，原安排入住新北市板橋的某私立護理之家，不過最近該護理之家卻通知家屬，表示原房東不願意再與護理之家延續租約，因此部分住民的合約也「被終止」。雖然家屬後來緊急尋得其他護理之家辦理入住，不過應曉薇也直言，該護理之家仍有約40名住民等待轉介，社會局應協助安置。

應曉薇指出，該名住民原本住於護理之家的5樓，但護理之家在與房東談租約時，房東不願意續租5樓，因此讓居住於5樓、包含陳情人母親在內的40名住民合約「被終止」。應曉薇說，原護理之家有合約困難，應該主動提早協助住民能轉換安養中心；如果本案家屬無法順利為母親找到新的安養院，恐淪為人球，讓家屬及同住在五樓住民的家屬，都深覺不被尊重。

應曉薇表示，高齡時代，長照機構的營運仍應有良心，再有不得不的理由，都應該提前協助家屬尋找新護理之家及搬遷，與房東個人的合約問題影響病人的照顧，傷害住民的尊嚴，尤其無自理能力的植物病人際遇心酸，各地方政府都應定期監督安養中心營運情況，避免再發生可能安置中斷的情況。

對此北市府社會局表示，因新北護理之家租約到期將停止照顧合約案，社會局接獲議員轉介案件後，社福中心社工已提供案家福利資訊，及可入住之機構建議名單，陳情民眾家屬甫轉入新北轄內其他護理之家，另經聯繫該護理之家所收住設籍台北市長者，已陸續完成轉介安置，尚有2名正媒合中，社會局將積極追蹤提供幫助。