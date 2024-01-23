許多人計畫領完年終，在農曆年後轉職、換工作，對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3生肖主管或老闆，最善待員工，尤其是屬狗的人很有同理心，很會替下屬謀福利。

▍TOP 3：生肖豬

生肖屬豬的人具有慈祥、友善、包容和寬厚的特質，十分重視他人的感受，就算升任主管或老闆，也會在乎員工在公司的幸福感和滿意度。此外，生肖豬的包容力極高，不會因為員工無意間的錯誤而不停謾罵，反而會站在員工立場來思考問題。

▍TOP 2：生肖兔

生肖屬兔的人個性溫和、細心、善解人意，對待員工也是如此，擅長傾聽員工意見，並給予尊重及支持。生肖兔樂於營造和諧的工作環境，尤其是身為主管時，更喜歡處於一個良好的人際關係當中，包括友善的團隊合作。

▍TOP 1：生肖狗

生肖屬狗的人個性忠誠、善良，樂於關懷他人，身為老闆時，會關心員工的工作環境福祉、安排培訓課程及謀福利，同時也喜歡建立良好和諧的工作氛圍。生肖狗很有同理心，善於傾聽員工心聲，讓員工備感信任。