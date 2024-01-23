高雄區農業改良場繁花盛開，遊客迫不及待等著一年一度迎賓日一親芳澤。（林和生攝）

高雄區農業改良場迎賓日將於27日登場，目前園區鳳仙花及雞冠花已陸續盛開，由於1年中僅開放這1天，錯過就得再等明年，因此已有數以千計民眾引頸期盼，就等這天到來。

高雄區農業改良場五彩繽紛花園及造景，是拍照打卡好去處，因此獲得「屏東小熱博」美名，副場長吳志文表示，農改場是研究單位，以實驗及研究為主，平常不對外開放，但為讓農友及社會大眾了解場區的農業研發與技術推廣成果，因此只有「迎賓日」這天才會開放民眾入場。

當天會展示新品種育成、農產品加工及作物健康管理技術，由於一整年只有這天有機會一窺這神秘面紗，因此每年迎賓日都吸引4、5000人次入園參觀，目前花卉區的雞冠花正盛開著，另有向日葵、鳳仙花及百日草等花草區也都開得艷麗。

吳志文表示，今年特地規畫3大主題，包括原鄉、食農及園藝療癒。其中原鄉的種源圃考量原鄉作物慢慢消失，因此透過種源保存，復育足夠種子並純化後，希望再拿回山區種植，透過加工、包裝及文化採集，協助建立原鄉產業，同時鼓勵年輕族人返鄉。

園區種植包括黑米、黑小米、紅藜、芋頭等作物，當天還有原鄉音樂會在草地區舉辦，豐富的活動，可以讓民眾待上一整天。