民進黨立院黨團今舉行新科立委共識營，邀請準總統賴清德、立法院長游錫堃與民進黨立院黨團總召柯建銘與會，柯建銘指出，共識營是讓新科立委了解黨團運作，黨團是怎麼運作、扮演什麼角色，另一方面是有什麼新的挑戰和基本概念；據轉述，柯建銘在會中提到，他第二屆國會就進入立法院，直到現在只剩下他一人，並說這屆做完，應該會退休。

據了解，柯建銘在會中也向新科立委提到新會期將面對的挑戰，他提到，包含NCC人事同意權、考試院考試委員、司法院大法官等人事同意權，柯指出，現在立委不好當，還有公督盟在盯著，但大家為應付亂提案，很可惜。

據轉述，賴清德在會中時表示，自己以前在立法院從不應酬，下班就回宿舍，連卡啦ok都不去；隨即柯建銘也附和，他也是24小時開機、睡辦公室30年。

而今日下午NCC主委陳耀祥也被媒體問到是否續任，他回應表示，未來將回歸校園，任期結束後不續任。