基隆市長謝國樑23日表示，將會在基隆市議會下一個會期開始前，送入三部自治條例請議會審議，其中主要的組改條例，將會調整現有基隆市府的局處構成，除合併文化局與觀銷處，成為「文化觀光局」外，並成立新的「兒童及少年事務處」，落實他競選時的政見。

謝國樑表示，市府將會在下個會期前，送進三部自治條例的條訂案請議會審議。這三個方案包括了《基隆市政府組織自治條例》修訂，以及特種行業管理與市容美化相關的自治條例。

謝國樑說，因應局處總數規定，基隆市政府打算透過這次組織條例的修訂，將觀光及城市行銷處的部分業務，移到文化局等相關局處，成立「文化觀光局」，並規畫設立「兒童及少年事務處」。

謝國樑說，自他上任以來，市府積極布建0至6歲的相關設施，如室內兒童樂園及親子劇院，下一階段對於6至12歲的國小學童，乃至於國高中生年齡層，舉凡運動、休閒、娛樂的空間，生活環境如何打造，均為未來兒童及少年事務處未來實施的重點。

同時，為整合基市文化與觀光資源量能，市府打算將原本觀銷處的觀光旅遊及行銷宣傳業務併入文化局，更名為「文化觀光局」；新聞及公共關係科移棣綜合發展處。至於城市國際交流、接待外賓業務回歸民政處辦理。「觀光工程」業務回到工務處在內工程專業單位，倘涉及海洋、產業及週邊沙灘工程，移撥產業發展處管理。

外界也關心未來的兒少處將可能與教育處、社會處等單位有職能重疊部分，謝國樑表示，屆時將相關規畫細節提報議會，針對教育與衛生醫療等事項，如何明確界定分工，才不至於發生權責不清之情形，另外在空間規畫與首長人選等事項，皆將於議會審議完成後，才有進一步規畫。