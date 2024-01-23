Amazon在訴訟中被控銷售之43英寸和50英寸的4系列和Omni系列電視，未獲晶電授權且侵犯晶電發光二極體(LED)專利，包括美國專利號7,705,344、9,530,934、10,199,542、10,505,076、9,257,604、10,181,549、10,522,715、9,293,656、9,893,257、10,038,129、8,963,123、9,425,362、7,821,026。

晶元光電為全球LED磊晶與晶粒供應商的領導品牌，此次訴訟專利數高達13件，涵蓋範圍包括從晶粒到LED背光模組所用到的圖案化基板、磊晶、透明導電層、及金屬電極等關鍵技術。

晶元光電目前已獲證及申請中的專利合計超過4500件，展現其布局產品技術專利的專業及縝密。本次訴訟不僅有助於強化外界對產品技術智慧財產權的重視，更能鼓勵公司進行技術開發和產品創新。身為富采集團的重要子公司，晶元光電將持續與母集團同行，未來不僅專注本業發展，更加速投入次世代顯示技術、感測、車用三大高附加價值應用市場，提供客戶更優質完整的LED解決方案，創造不可取代的市場地位。