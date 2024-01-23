民進黨主席、總統當選人賴清德昨（22）日展開謝票行程，首站來到高雄，承諾未來將守護國家、發展經濟、建設高雄，並帶動南台灣的發展。對此，國民黨不分區立委當選人柯志恩直言，人民長年的生活壓力已到臨界點，賴政府如何補蔡政府破洞的社會安全網才是課題。

賴清德昨稱會大力建設高雄、照顧弱勢，讓百姓安居樂業，柯志恩今在臉書諷刺表示，當賴沾沾自喜在高雄拿到高票、立委八仙過海之際，高雄也傳出一家五口疑因經濟壓力輕生的不幸消息。

柯志恩感嘆表示，這些年來經濟通膨、物價上漲，基層生活過得苦不堪言，更不用說近年高雄或各地傳來多起老老照顧的長照悲歌。或許政府可以吹噓20年來經濟最好，又或是高科技產業的進駐可以為地方生活帶來改善，但柯志恩強調，有多少人得以受惠於此？

「勝選高興一天就好了」，柯志恩直言，人民長年的生活壓力已來到臨界點，未來賴政府如何儘快補起蔡政府破洞的社會安全網，才是現在應該關心的課題！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980