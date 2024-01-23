手機容量太小，不夠用怎麼辦？一名網友指出，其實只要養成備份習慣，手機容量256GB以下就綽綽有餘，不需要花大錢買到1TB，而備份方式他推薦Google相簿以及自創個人LINE群組，定期備份後將照片、影片整理刪除，容量到多到用不完。

原PO日前在PTT發文，手機的儲存空間只有128GB，他不玩遊戲、也有定期備份照片、影片的習慣，目前容量還剩30GB可用。因此他認為，與其花錢買大容量手機，不如有空就備份，整理一下相簿。

原PO說，以前出國玩手機被偷過，導致照片、回憶全都不見，才了解備份的重要，他建議可以多開幾個Google相簿、創一個自己的LINE群組，放個人常用照片和筆記也不錯，就算不像他經常備份，手機容量256GB也一定夠用。

問題一出，引起網友熱議，有些人認同原PO的備份觀念，手機才用得久，但仍有一派人指出「很多人手機存了幾10萬張照片不用雲端」、「有些人就是想放在手機裡隨時可以翻來看，也很多人家裡也不用桌電了」、「你沒什麼玩遊戲吧，128GB能用的大概剩100GB，一些大型手遊差不多20至30GB，LINE沒整理的話也會用掉10GB」；還有人是工作需求「我會錄影，256GB很快就爆掉」，認為買手機寧願花錢選大容量，也不要買容量小的。