利菁首次主持的三立旅遊節目《天后出發吧》，最新一集中跟閨蜜李翊君挑戰畫油畫、穿少少去按摩等多項人生第一次。李翊君更在遊艇上放逐自我的開心唱歌，唱到破音的她嚇壞經紀人，頻被追問：「你怎麼玩得這麼瘋？這樣好嗎？」她也開心的表示真的很好玩，一點都不覺得自己在錄影。

李翊君為了力挺好姐妹利菁，一結束上海的工作就飛到馬六甲錄影，她形容這次溫差是從冷凍庫到烤箱。這次2人到哪都開了眼界，走到哪都看到不同的壁畫，李翊君笑說這次能畫油畫真是難得，因為私下的她連一張桌子都不會畫，利菁就問畫室指導老師：「妳有遇過像她一樣完全沒藝術細胞的嗎？」她還開同行的工作人員玩笑，「你把褲子脫了好嗎？我一直沒畫過裸男。」利菁也透露，之前在上海生活時只要無聊就會開始畫油畫，成品還真有模有樣。

《天后出發吧》也讓大家看到不一樣的李翊君，因為她一出道就是乖寶寶，個性比較保守，這次跟利菁出遊也算是一種小解放，李翊君平時拍照都好淑女，這趟被利菁改造，硬是要她不管如何都要拉開她的背、挺起胸，再加上街景壁畫，終於拍出不一樣的李翊君。