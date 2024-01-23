開幕季推出「小王子特展」，除華文版之外，還有28種語言的譯本與立體繪本。誠品生活(2926)是應新港文教基金會的邀請，第一次在人口3萬人的鄉鎮展店。過去30年來，新港4家書店接續成為參考書與文具店，然後關門。基金會期待誠品能夠為鄉民，特別是青少年，帶動讀書風氣，打開通往世界的窗口。

誠品書店將以「新港·新生·新風景」為願景，以跨類選書，帶領讀者透過歷史、民俗、人物、自然、行旅等等文本，細數台灣萬千風貌；邀請名人擔任「生活家」推薦選書。從大興路的誠品書店，走4、5分鐘，就可到達新港兩個200多年歷史的廟宇：奉天宮與大興宮。右鄰是雲門舞集創辦人林懷民家族的祖厝培桂堂。這個去年開幕的古蹟，一年間迎來將近7萬訪客。誠品左鄰的畫廊「妙妙學棠」收藏以貓咪為主題的藝術品，去年12月底，培桂堂後門，宮後街的林國治美術館正式開幕。基金會相信誠品書店的加入，可以推動新港文創再生，強化老鎮的文化內涵。