外交部長吳釗燮22日應「印度台北協會」（India-Taipei Association, ITA）邀請，於22日晚間參加「印度共和紀念日」75周年慶祝酒會，吳釗燮於致詞時肯定台印關係穩健成長，且未來也將持續與印度共推恢復直航等各項合作。ITA會長葉達夫（Manharsinh Yadav）也感慨台灣是印度的「真朋友」。

外交部指出，印度為台灣「新南向政策」主要目標國家，雙方更是印太區域理念相近的合作夥伴，外交部將持續透過經貿、科技、醫藥、教育及文化等方面的合作與印度深化緊密友好關係。

吳釗燮表示，印度去年躍升為全球人口最多的國家，更是第4個成功登月的國家，不只成功舉辦G20峰會，更將於今年擔任「四方安全對話」（QUAD）輪值主席，凸顯印度的全球強權地位。

吳釗燮指出，台灣與印度關係穩健成長，人民往來頻繁，外交部也已連續4年與在台印度僑民共同歡慶「排燈節」（Diwali），未來也將持續與印度推動恢復直航等各項合作。

ITA會長葉達夫也恭賀台灣順利完成選舉，展現成熟民主體制的任性，並感性表示，台灣與印度之間因為堅持民主價值而團結，台灣是印度的「真朋友」。