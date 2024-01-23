據綠色和平今天發布的「RE 10X10 企業綠電倡議2023年度報告」指出，台灣綠電供給量嚴重不足、現有綠電被躉購制度壟斷，企業難以取得綠電及價格不透明等。綠色和平建議，企業應擴展自發自用模式取得綠電，也可透過「轉供自用」及「自備電廠」等方式，呼籲政府透過政策鼓勵，以改善目前再生能源市場的困境。

據該報告，目前企業平均電價為每度3.12元，綠電轉供平均單價約5.7元、較2022年更上升，採購再生能源憑證平均成本約每度7.75元，但若自發自用成本僅每度2.68元，綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，詢問業者不願使用憑證購買綠電的原因為得標不易及無法預期價格，不願綠電轉供則為價格過高，自發自用則為成本過高及場地受限等原因為主。

方君維說，除了價格問題外，台灣的再生能源發電難以滿足整體需求，如2023年距離當初的目標已達3633MW。企業也可以透過轉供自用及自備電廠擴展多元自發自用，轉供自用為企業透過在第三地興建再生能源設備再將綠電轉供，企業能夠在自家工廠已無法自建發電設備的情況下，考慮向外尋找場地促成跨域合作興建發電設備；自備電廠則為企業與能源業者共同持股開發再生能源案場，更高度掌握綠電來源且增加供應。

此外，綠色和平今天也宣布目前已有102企業響應RE10X10，預估2025年將使用至少8170萬度綠電、每年減碳逾4萬公噸，目前已有40家業開始使用綠電，其中18家達成10％承諾，更有11家突破20％綠電用量。