金門縣觀光處長許績鑫(右二)也率隊出席第一屆「亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)推介會」，力拼在2026年前將金門跳島行程納入國際郵輪必遊行程規畫，將金門推向世界的舞台。（圖／金門縣政府）

交通部航港局於昨(22)日假台北美福大飯店主辦第一屆「亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)推介會」，邀請韓國觀光公社、韓國全羅北道扶安郡、韓國郵輪研究院、菲律賓觀光部、日本福岡市港灣空港局與經濟觀光文化局、日本沖繩縣產業振興公社，以及全球各地的七大國際郵輪航商貴賓代表進行交流。金門縣政府也應邀由觀光處長許績鑫率隊出席，辦理展攤推介與交流說明，力拼在2026年前將金門跳島行程納入國際郵輪必遊行程規畫，將金門推向世界的舞台。

縣府觀光處指出，近年「深度旅遊」已成為一股新興的觀光趨勢，跳島郵輪的風潮也正在全球各地形成，配合交通部航港局「亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)推廣介紹計畫」，希望可以促成更多跳島郵輪航線的開發，爭取國際郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地，提升金門的知名度，更爭取國際觀光客的到來，擴大推動郵輪旅遊市場。

觀光處表示，隨著全球疫情逐漸受控，金門正積極展開復甦計畫，各行業逐漸回歸正軌。隨著水頭新旅客大樓預計於2026年啟用，縣府也努力朝向在2026年前將金門跳島行程納入國際郵輪必遊行程規畫，在此次推介說明會中得到了多家國際郵輪公司的行程聚焦，攜手合作推動郵輪旅遊的恢復。

活動中，觀光處長許績鑫更向各外國郵輪業者推介金門跳島的必玩景點，他說明，因受季節影響郵輪可能來金旅遊的時間，以每年3月至9月為最適合的時間，金門擁有軍事遺跡、自然生態、閩南文化、落番文化，在生態上更擁有鱟生態館、栗喉蜂虎棲地、石蚵文化及美食，在地匠人鍛造金門鋼刀、金門高粱酒等世界文明伴手禮，透過推介讓來訪的外國友人們，達到深度金門旅遊的目的。

許績鑫也表示，金門以其獨特的歷史文化和美麗的自然風光而聞名，吸引了眾多遊客的目光，日前荷美郵輪(Holland America Line)總監Michael Mihajlov、金界旅行社副董事長張詩怡等人就特別蒞金踩線，陸續參訪建功嶼、水試所鱟生態館、金門縣文化園區、觀察栗喉蜂虎及候鳥等，品味地道的金門美食石蚵麵線、現沖牛肉麵等，深度體驗金門的獨特魅力。

觀光處最後強調，郵輪蒞金將帶來雙贏的效果，一方面將獲得郵輪旅遊帶來的經濟效益，促進當地觀光經濟的發展，且不壓縮觀光旅宿的容量；另一方面，金門也將透過郵輪旅遊與世界各地的遊客展開文化交流，促進友誼與了解深化。同時藉由此次踩線交流，促進未來的合作，吸引並帶領更多遊客到訪金門，進一步推動郵輪旅遊市場。