在家裡排行第二的孫燕姿，上有一個姊姊孫燕佳，下有一個妹妹孫燕美，日前孫燕美突然出聲，表示要和姊姊斷絕關係，對孫燕姿有許多怨言，而孫燕姿最近發聲沒談家務事，只分享新歌，今(23日)孫燕美又發聲，有人希望她不要後悔，她也反嗆：「不回頭，謝謝」。

據之，孫燕美的成就不輸給姊姊，是新加坡國立大學醫學碩士畢業的高材生，職業為醫生，近日她在生日時透露：「自從2019年跟某某人的關係已經很淡，過去三年試著某種方式與她溝通，我已經累了。從今天起，只是想說的是，我在陰影活了20+年，過去不容易到了，現在今天起只想找個釋放。以（已）不是名人，但之前活的好像也不是私人的身份，我只想說我跟某某人從此不再是姐妹關係。」

孫燕姿過去跟妹妹感情好。（圖／翻攝自孫燕姿微博）

對於外界批評，孫燕美日前回應網友：「錢倒是給的夠到位啦，讓我不再提起往年的事，但抱歉還缺一個。」而孫燕姿則從頭到尾不出聲，只在宣傳新歌的文章寫下：「盼望無論我們前行至何方，都不會忘記自己出發時的青春模樣！」，「時間一晃，就是2024年了。上次在《要久久愛》劇組見到大家，已經是去年的事了！很開心能成為黃瀛子（楊紫）的一部分青春回憶，也慶幸每一首新歌，都能帶給自己滿足和快樂。」

孫燕美發文。（圖／翻攝自geneandgod微博）

孫燕姿才發文不久，孫燕美今早轉發先前的斷絕文，有人說：「一別兩寬各自歡喜，有骨氣的你，千萬別回頭，謝謝！」，她回應：「不回頭，謝謝」。引來網友回應：「我怕了，姐姐，今天有新歌宣傳，我好怕你又要發瘋」、「祝燕美開心快樂！」、「也是真有骨氣」、「各自安好」。