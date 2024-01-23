立法院即將在2月1日進行院長選舉，前立委郭正亮提醒國民黨，需要提防沒有到場投票的「跑票」行為，不過，台北市前副市長李永萍認為，這次國民黨立委會跑票的機率微乎其微，她並給出了三個理由做解釋。

郭正亮昨（22）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，他不認為投票當天會發生故意投錯票的狀況，國民黨要提防的，是有人沒來投票的「跑票」行為，在他看來，這就是為什麼國民黨主席朱立倫先前要說「怕有人肚子痛、車禍沒來」。

李永萍今在政論節目《新聞大白話》表示，國民黨這次會發生跑票的機會微乎其微，首先，跑票行為不會發生在不分區立委上，因為要是這麼做，跑票者的位子就會立刻被撤銷、遞補。

再來，在區域立委方面，目前除了藍綠，還有一個民眾黨，若有立委跑票、被國民黨開除黨籍，馬上就會面臨政治前途的阻礙，此外，還可能會在上任滿一年後，遭選民發動罷免；第三，現在的政治氛圍已不同，國民黨這次的立委大換血、選出了許多年輕和重視形象的立委。所以，李永萍認為，這次國民黨立委會跑票的機會非常小。