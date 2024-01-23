碩士生裸上半身太平山雪地拍畢業照 直呼「好冷」

國立台灣科技大學化工所碩士班6名學生，得知宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（23日）下雪，一群人臨時起意衝上山拍攝另類畢業照，張姓學生還在冰天雪地裡脫掉上衣，雙手比出YA的手勢，直喊「好冷喔」，還與同行同學互丟雪球，一起高喊「2024畢業快樂」。

昨日寒流來襲，太平山昨晚10時許下起冰霰，台科大化工所6名碩士生相約上山賞雪，帶著碩士服拍畢業照；今凌晨3時從學校出發，上午6時到太平山售票亭入口處排隊，8時入園，抵達太平山莊廣場時，看著地面積著厚厚的白雪，一整片夢幻銀白世界，一夥人便穿上碩士服瘋狂拍照。

張姓學生還在冰天雪地裡脫掉上衣，雙手比出YA的手勢，直喊「好冷喔」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

在同學們的起鬨下，張同學脫掉一件件的上衣，露出白皙結實的上半身，興奮比出YA，此時同學冷不防朝他光溜溜的上半身丟雪球，讓他直呼「好冷喔」，開始互丟雪球，現場氣氛十分歡樂，之後6人穿著碩士服合照，一起大聲喊出「2024畢業快樂」，真是令人難忘的畢業照。