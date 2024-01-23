棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels的21位女孩日前舉辦2024《 Volume Up! 》演唱會，讓現場粉絲嗨翻高喊：「值回票價！」女孩們在上場前卯足練習外，成員安娜更是在球場排練到半夜，遇到警衛拉下鐵門還翻牆出去。她說，因為要在演唱會上表演「空中環」，為了呈現最好的演出已經苦練半年之久，還全身瘀青帶傷上陣，就是希望把最好的一面呈現給粉絲，「想帶給你們一場羅曼蒂克的夜晚，直到在台上的瞬間，原來是你們浪漫了我」，此話一出讓不少粉絲感動落淚。

頂著招牌紅髮的安娜，以金曲最佳樂團「麋先生」的歌曲〈都是浪漫害的〉呈現「空中環」表演時，身形優美的姿態，讓觀眾直呼美到不行，如同仙子般一樣，這段演出更是吸引到歌曲主唱麋先生的注意，主唱聖皓還特別轉發安娜的演出影片，「希望你們花一點時間，點進這個影片看完它，真的好厲害好好看，謝謝妳」，讓安娜直呼：「謝謝麋先生的一首好歌，造就了我的一場浪漫。」

安娜也透過社群害羞表示，身為樂團「麋先生」的小麋妹，當初可是百般煎熬，這麼撼動人心的歌、這麼扣人心弦的旋律，「除了麋先生的歌聲讓你們能聽得懂以外，我能不能用肢體，也讓你們能一起剝開寂寞」。

Fubon Angels自2017年成軍以來，首度舉辦售票公演，同時也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，籌備期長達九個月，過程中每位成員與幕後團隊單獨面談、討論及選曲，並各自學習才藝，每位成員們皆呈現有別於球場的一面。演唱會中，21位啦啦隊女孩的表演，除了以往的唱歌跳舞演出外，還將長笛、魔術表演、空中環、跑步機舞蹈等搬上舞台，驚喜不斷讓台下球迷驚呼連連。