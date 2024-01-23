每當氣溫驟降，血壓就容易飆升，除了做好保暖措施外，飲食方面也要特別謹慎。對此，營養師表示，飲食中攝入過多的鈉是造成高血壓的主要原因一，並盤點5大高鈉食物，包括調理包、泡麵、火鍋湯底、醬菜及豆乳醬，食用時務必要斟酌份量。其中她提到，豆乳醬是許多人在吃薑母鴨、羊肉爐時的最愛搭配，但每100克的豆乳醬料，鈉含量就高達2945毫克，相當驚人。

北投健康管理醫院營養師潘富子指出，高血壓若控制不佳易引發腦中風、心血管疾病，而想預防高血壓或已有高血壓問題者，避免吃重鹹是首要之務。根據衛生署建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克，即食鹽6克；然而，國內各年齡層民眾的鈉攝取量都已超過此建議量，對於健康危害甚大。

潘富子說，現代人飲食講求快速、方便，加上冬季氣溫明顯驟降，經常食用高鈉食物而不自知。並盤點5大高鈉食物如下，提醒民眾在攝取上務必注意份量：

1、調理包：調理包是方便快捷的食材，然而，若以1包市售200公克的紅燒牛腩調理包來看，其中鈉含量就高達1371毫克，若一天食用2次調理包當主食，就已超過當日鈉攝取量。

2、泡麵：以市售的袋裝花雕雞麵來看，一小袋鈉含量就高達1200毫克，整份吃下去相當於達當日鈉攝取量的一半。

3、火鍋湯底：以國人熱愛的麻辣火鍋湯底來看，一碗200cc的鈉含量約1255毫克，超過當日鈉攝取量的一半。因此，建議湯底盡量選擇由昆布或蔬菜熬製的清湯底，不僅減鹽，也可降低熱量的攝取。

4、醬菜：冬天許多人都喜歡來碗熱粥，雖白粥鈉含量不高，但吃粥的配菜，多以醃漬、罐頭做為保存方式，而製作過程中就會加入大量的鹽，食物的鈉含量也相對提高。以市售的醬瓜來看，一罐醬瓜的鈉含量就有1765毫克，所以千萬別因爽脆涮嘴的口感，就忘了控制份量。

5、豆乳醬：冬天食補總少不了薑母鴨、羊肉爐，不少人都會搭配豆乳醬一併食用，若以100克的豆乳醬料來看，所含鈉含量更是驚人，高達2945毫克，務必要斟酌食用。