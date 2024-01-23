今年入冬以來最強寒流來襲，考量學生安全，基隆市政府授權各校依《天然災害停止上班及上課作業辦法》評估寒假期間各校學生活動如寒輔、營隊等是否停辦。如經評估有停辦必要，學校先行向家長通知，再報市府備查即可。基隆市長謝國樑表示，請學校做綜合狀況評估，以學童、老師、家長安全最優先考量。

市長謝國樑表示，氣象預報今明兩天會是最低溫，為了學子健康與安全，請學校特別注意狀況做綜合評估，以學童、家長及老師的安全，為最優先考量。

基隆市教育處表示，因應大陸冷氣團及鋒面影響，教職員工學生應注意身體保暖，並注意因氣溫降低緊閉門窗，易形成通風不良環境，恐肇生燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當引起一氧化碳中毒之意外事件。各級學校可利用學校網頁及通訊軟體等方式加強宣導，提高師生安全意識。

教育處楊桂杰代理處長提醒，低溫來襲，請學校關注氣象單位提供之低溫預測及各地區狀況，尤其地勢較高、鄰近海邊或地處空曠之學校，宜以孩子安全為考量，審慎評估寒假期間學生的活動，必要時得自行宣布停辦。

基隆從22日起氣溫明顯下滑，下午3時溫度已跌破10度，風雨交加，可說是今年入冬最濕冷的一天，也可明顯見到行人穿上厚外套保暖。