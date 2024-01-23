春節前夕，環境部部長薛富盛與環境管理署長顏旭明今（23）日南下高市南鳳山區暨苓雅區清潔隊停車場，準備春節慰勞品犒賞清潔隊員。高雄市長陳其邁與環保局長張瑞琿出席致贈儀式，也發放小紅包給辛苦的清潔隊員，陳其邁提及，今年調升清潔獎金、車輛汰舊換新，將持續增進同仁福利。

環境部長薛富盛今特別準備春節慰勞品：3公斤生產履歷一等米，給予清潔隊員。他提及，近期修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」，提高獎金，將有助工作士氣提升。

為體恤終年辛勞及肯定清潔隊員付出，陳其邁指出，今年1月1起，清潔獎金由每月8000元調升至每月1萬元，臨時人員則由每月5000元調升至每月7000元，另駕駛安全獎金由每月600元調升至每月1500元，春節前發給高雄市每位清潔隊員1個大紅包。

陳其邁說，高雄市容的改善與美觀是來自清潔隊同仁的努力，市府將原本在除夕仍需收垃圾的制度進行調整，自今年2月9日除夕當日垃圾收運將提早自上午10時開始，於晚間6時結束清運作業，讓清潔隊員能下班回家與家人團聚圍爐吃年夜飯。

環境部在近3年補助高雄市約7,300萬元，購置27輛垃圾車、3輛消毒車、14輛資源回收車，也補助約1億元進行源頭減量及資源回收工作等相關作業經費，並且在去年登革熱疫情嚴峻時，補助約350萬元進行登革熱防治相關作業。陳其邁對此表達謝意，也期許未來能繼續與環境部合作，讓基層清潔隊員使用高效能清運車輛及機具維護環境，更加提升市容整潔度。