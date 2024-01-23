苗栗縣長鍾東錦主持開幕儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國女3000公尺健將余稜嫻高舉聖火進場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣中小學聯合運動會1月23至26日，在縣立體育場舉行，有來自各校共1395名選手參賽，在為期4天的賽程中角逐9項田賽、20項徑賽及混合運動。運動會23日舉行開幕典禮，縣長鍾東錦、兼任體育會理事長的議長李文斌及鄉鎮市長，到場為選手加油打氣，叮嚀大家注意禦寒及賽前暖身，全力爭取佳績，於4、5月間的全中運及田徑錦標賽，為苗栗贏得殊榮。

今晨苗栗地區是寒風細雨的天氣，低溫下滑到7度，但風雨生信心，中小學聯合運動會照常舉行，縣長鍾東錦率秘書長陳斌山、局處主管及校長參加開幕式，議長李文斌與鄉鎮市長聯誼會會長呂明忠，分別帶領縣議員、各單項運動委員會主委和鄉鎮長聯袂出席，為選手加油打氣並慰勞教練，祝福選手克服惡劣天候，贏得佳績為學校爭光。

大會安排112年全國中等學校田徑錦標賽高男組110公尺跨欄銀牌錢宥任，與國女組3000公尺金牌余稜嫻兩名選手，分頭並進高舉聖火進場再共同點燃大會聖火，接著由選手張立昕代表運動員宣誓後，也為4天的賽事點燃戰火。大會期盼藉此提供選手展現平時的訓練成果，發揚各校田徑特色與水準，戮力邁向「飛耀苗栗、深根體育」目標。

鍾東錦表示，此次聯合運動會除同台競技、互相切磋技藝之外，同時要選拔預定4月份和5月份舉辦的全中運及國小學田徑錦標賽的選手，於代表隊成軍後加強集訓，屆時為苗栗爭取更優異成績；縣內逐年培育更多優秀田徑選手，縣府並同步提高獎金及出賽期間的福利，為苗栗重振體育大縣雄風，將指日可待。

鍾東錦提到，縣府今年1月1日起已辦理校園供餐質量升級，為學生午餐加碼10元，增加鮮奶供應頻率及菜色變化等；另在去年爭取教育部補助1億62萬元，完成12所學校的跑道整建，今年持續爭取教育部5校跑道整建共4909萬4000元，刻正執行中；多管齊下，可望提供學子更為舒適的運動場館。

議長也是體育會理事長李文斌，形容今天是「寒風刺骨」的天氣，參加各項競賽的選手仍全力以赴，運動精神可嘉，祝福大家超越自我拿到好成績；另要感謝縣長鍾東錦對體育運動的重視，不論議會或體育會和縣府都毋須銜接期，相信在相關單位齊心協力及提高獎金重賞之下，選手定能屢創佳績，為苗栗贏回體育大縣美名。