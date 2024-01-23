縣長楊文科為解決竹北市經國橋交通壅塞問題，將經國橋交通改善工程列為十大交通建設，中央核定12.6億執行，工務處完成細部設計後，27日將在縣府召開地方說明會，以便交由國土署在3月辦理工程發包。

住在竹北市東區社區大樓的居民多為竹科科技族，很多開車走自強南路上經國橋經新竹市慈雲路到竹科上班，尖峰時段壅塞嚴重，縣府規畫改善工程外，並先行辦理智慧交控和科技執法，紓緩車潮和違規行駛。

工務處代理處長陳盈州表示，經國橋目前雙向各2條道，交通改善工程計畫將在南北向各新新增1汽車道和1機車道接到新竹市慈雲路，北向長1003公尺，南向長805公尺，同時採立體交叉方式規畫設計。

陳盈州說，新增的汽機車道將採分流，從竹北市興隆路往新竹方向，有汽車道銜接台68，竹北往返竹科的車輛，就不全部走自強南路， 透過分流分式可走興隆路，將可有效疏解自強南路尖峰時段壅塞情形。

縣長楊文科認為，經國橋交通改善工程，應連同新竹市端一併銜接改善，才能畢其功於一役。陳盈州指在園縣市平台有做提案，把新竹縣的規畫提供做評估，但新竹市端還未完成都市計畫，且新竹市端有高低差等問題，會再與竹市討論協商。

陳盈州指經國橋是爭取內政部列入「111到116年生活圈道路交通系統建設計畫」獲得核定，生活圈道路計畫基本上是由國土管理署執行，由縣府代辦規畫設計及用地取得作業，完成改善工程細部設計後，27日將在縣府召開地方說明會，就工程規畫設計方案與各級民代和民眾充分交換意見。

陳盈州指這場地方說明會將在工務處臉書同步現場直播，與會人士提出的相關意見會納入細部設計研議辦理，預計3月由國土署北區都巾基礎工程分署辦理工程發包。