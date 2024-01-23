台中詐欺防衛戰 阿伯臨櫃提領48萬 警揭詐騙手法

年前搶賺紅包詐團蠢動，台中1名62歲余姓阿伯日前到國泰世華篤行分行欲提款新台幣48萬元，稱是用來支付裝潢師傅薪水，卻又說不出所以然，行員查覺有異報警，警方苦口婆心勸他「這是辛苦呀錢！」阿伯才放棄提款，成功守住荷包。

余男19日下午13時20分許前往國泰世華篤行分行欲提款新台幣48萬元，係稱家裡過年前要請人來裝修，欲付裝修工程費用新台幣48萬元，惟行員詢問相關細節，該男子回答均含糊不清，且瞥見余男手機與詐團的對話，疑似有教導避開行員攔阻匯款的教戰守則，因而報請警方協助。

台中市警察局第二分局文正派出所獲報後立即到場了解，警員試圖再詢問余男詳情，余男不僅不願吐露，也拒絕出示與詐團的對話紀錄，員警無奈回應，這是「辛苦錢啊！」但余男卻回應員警「我也是辛苦錢，也知道詐騙猖獗」，轉頭即跟行員「算了，不領了，存簿還來。」讓員警頗為無奈，幸好余男最終最終放棄提款匯款。

中市警二分局分局長周俊銘表示，農曆春節將至，人人都想為自己在年前賺取大紅包好開心過年，惟過於心急易掉入詐騙集團編織的「假投資、真詐騙」陷阱中，呼籲民眾匯款務必謹慎小心，若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警察報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。