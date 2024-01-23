國家通訊傳播委員會（NCC）與中天電視台之間的法律訴訟，NCC至今已累積至「15連敗」。對此國民黨台北市議員張斯綱指出，本應是中立機關的NCC，成了政府豢養、負責打擊不同言論立場媒體的「鷹犬」，如今接連吞下15敗，身為主委的陳耀祥應下台，成為NCC改革的開始。

「NCC對中天再吞敗，而且已是累積達15敗！」張斯綱指出，當初NCC槓上中天新聞，無所不用其極的打壓，擺明就是要讓它關台。經過漫長的法律程序，法官陸續還給中天清白，NCC已吞下多達15次的敗訴。

張斯綱直言，原本該是中立機關的NCC，成為了政府豢養，負責打擊不同言論立場媒體的巨「鷹」，鷹犬的鷹。如今接連吞下15敗，「難道陳耀祥身為主委，對當時的決策一點責任都沒有？但他卻還能如此安然居於高位，這樣的NCC到底還有什麼存在的價值？」

張斯綱強調，自己在競選立委時，就率先提出提案廢除NCC、檢討數位部業務內容、把52台還給中天，讓媒體內容回歸現有法治與市場機制的主張，這項理念至今不曾變過。「新任的立委們即將於2月1日上任，NCC的改革，首先必須從陳耀祥下台開始！」