全台急凍，越晚越冷！金門縣太武山海印寺寒冬送暖，今(23)日上午由住持性海法師與真化師父，帶領社團法人金門縣佛教弘法基金會董監事代表，贈送保暖圍巾207份委由金門縣政府社會處轉送給全縣獨居長者。性海法師表示，春節前夕早晚溫差大，且近日又逢寒流來襲，籲請獨居長者及縣民們加強保暖，祈福大家平安健康。

太武山海印寺住持性海法師與真化師父，今早特別帶領社團法人金門縣佛教弘法基金會董監事代表洪志合、王漢文、陳金盛、呂忠飛、許明坤、許秀治、吳素蘭及張含麗等人，帶著207份保暖圍巾委由縣府社會處轉送全縣獨居長者，由社會處長黃雅芬代表接受，社會處也代表縣長陳福海致贈感謝狀乙紙，感謝太武山海印寺弘法基金會長年來對地區獨居長者關懷與照顧。

社會處長黃雅芬表示，這項行之有年的年節送暖活動，每年均會連結社會處與5鄉鎮公所綜合志工隊，辦理訪視轄屬內獨居長者，除轉贈金門海印寺春節慰問品，並就其居住環境協助清潔打掃、關懷問安，希望獨居長輩度過平安溫馨的佳節。

黃雅芬也感謝熱心志工們長年來配合縣府，期透過志願服務，聯合地區志工的力量，展現志工積極的服務、真誠的關懷，讓所有獨居長輩可以過個平安溫馨的佳節。