北市中正區住宅火警 60歲女子身體不適送醫 15:482024/01/23 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今23日下午15時許，台北市中正區羅斯福路一段發生火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今23日下午15時許，台北市中正區羅斯福路一段發生火警，警消獲報，派遣人車前往搶救，現場4樓發生火警，警消到達後迅速撲滅火勢，1名年約60歲女子身體不適、意識清醒，由救護人員將患者送醫治療，詳細起火原因還有待火調人員調查釐清。 「紅衣人」抓到了！ 60歲男酒後訪友不成失控砸鍾佳濱服務處 台中重大命案！麥當勞停車場男女全身刀傷 1死1命危 台中麥當勞停車場男女「頸部中刀」亡 夫妻上周辦離婚、昨開家暴庭 #60歲 #燙傷 #警消 #女子 #北市中正區 也許您會感興趣 推薦閱讀 悲劇！女子回老家探望長輩 意外開車將外婆撞死 22:222024/01/17 社會 轟然巨響！淡水漁人碼頭火燒車 醉女嗆傷逃出避死劫 10:542024/01/11 社會 一家人睡夢中遇大火無處逃 父抱7歲女墜樓1死1重傷 16:062024/01/14 社會 巴黎奧運》女子射擊25公尺手槍 證件妹吳佳穎勇奪奧運門票 13:452024/01/11 體育 買鴨肉飯撞倒瓦斯桶起大火 民眾紛紛出手協助滅火！2人燙傷送醫 18:342024/01/11 社會 台中傳女子找好友傾訴卻墜樓 雙腳骨折送醫搶救 18:132024/01/14 社會 女子遭擄囚礁溪旅館 警駁火7槍營救 匪「身中2槍」送醫 09:372024/01/16 社會 江宏傑開店遇神秘女子鬧場 大膽示愛要求共度未來 15:572024/01/18 娛樂 受困1小時…台中女遭「機械車位」夾死！高大成曝致命關鍵 08:172024/01/12 社會 台南民宅火舌濃煙竄出 警消搶救幸無人傷亡 20:172024/01/12 社會 日綜藝天王涉性侵停工喊告 週刊不理再爆3女受害內幕 13:202024/01/10 娛樂 離奇！ 女子躺公寓遮雨棚 垂掛搶救赫見已無生命跡象 11:312024/01/18 社會 疑電線走火！中市民宅2樓燒起來 1女倒臥雜物間送醫不治 09:182024/01/10 社會 貨車撞6車 駕駛夾困車內警消協助脫困 16:542024/01/16 社會 主打越女「純慾真E胸」排毒術 台中40間銷魂淫窟一次遭滅 10:382024/01/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。