今23日下午15時許，台北市中正區羅斯福路一段發生火警，警消獲報，派遣人車前往搶救，現場4樓發生火警，警消到達後迅速撲滅火勢，1名年約60歲女子身體不適、意識清醒，由救護人員將患者送醫治療，詳細起火原因還有待火調人員調查釐清。

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