衛星定位晶片設計是達發自2017年以來持續深耕的技術領域，產品市佔已位列全球市場前三；全球汽車產業正值轉型之際，對相關晶片需求大幅增加，達發科的車用衛星定位晶片在既有的基礎上將有很大的發展機會。

車用電子零組件的可靠度及安全性要求遠高於消費性電子產品，AEC-Q100是針對車用晶片的認證標準；於標準宣告程序中，達發科技 AG3335MA系列晶片是經由第三方具 ISO 17025 品質管理系統的車用規格標準實驗室完成之AEC-Q100認證；依車輛使用場境之極限耐溫範圍共分為五等級認證，本認證是通過第二等級(Grade 2)攝氏零下40度至105度溫度等級的可靠度測試。

AG3335MA是一款超低功耗、高耐力、雙頻、支援全球五大星系及NavIC的衛星定位晶片；該晶片可在低溫攝氏-40度及高溫105度的嚴苛環境下穩定工作，搭載專業級GNSS接收量測引擎，具備-167dBm的超低衛星追蹤靈敏度、25秒?極短的冷開機定位時間，以及國際領先的頻點信號支持能力，能夠同時對天上所有可見衛星的全部頻點信號進行接收處理。AG3335MA得以充分應對車輛駕駛所面臨之惡劣氣候、複雜路況等挑戰，全天候精準定位。

達發資深副總經理楊裕全表示，達發車用衛星定位系列晶片AG3335MA除了通過AEC-Q100之外，也獲得數家客戶導入設計(design-in)；目前正積極進行ISO 26262汽車功能安全流程及產品的認證，展現達發科技對車用衛星定位晶片於車輛功能安全性和可靠性的承諾，以及進入車用市場的決心。