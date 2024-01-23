高雄三民區21日晚間發生一家五口死亡案件，警消破門時已明顯死亡，現場沒有發現外力介入痕跡，23日有媒體報導現場3名稚子被套上塑膠袋，警方表示無此情形，全案將於24日上午複驗。

年僅28歲的林、袁姓夫妻檔育有3名年紀分別為3歲、6歲和7歲稚子，21日10點袁女同事因聯繫不到袁女而向警方報案，警方破門後發現，五口之家租屋處內門窗緊閉，警方進門後已明顯死亡，並無發現外力介入痕跡，據周邊監視器顯示，一家五口20日返家後就沒有再出入過。

據了解，林男為某工廠基層員工，袁女則曾經營精品店，後來在八大產業工作，袁女疑似精品店經營失敗欠有債務，還有車貸未還遭法院裁定強制執行，經濟負擔大，卻讓3名兒子都就讀私校，無疑加重負擔。

加上在案發前的20日上午，林男開車載一家人到旗津散心，隔天一早7時許返家途中，在旗津三路自撞路燈桿，當時整輛車瞬間陷入火海，但一家五口即時下車，僅其中一人輕傷，當時送醫檢查後無礙，但恐成壓垮一家人最後稻草。

不過今日卻傳出，五口之家倒臥的屋內，3名稚子疑似有被套上塑膠袋狀況，雖遭到警方否認，但也沒有說明屋內詳細情形，且22日第一次相驗結果，袁女家屬對死因有意見，將於24日上午安排複驗，以釐清確切死因。

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