國立東華大學今舉辦「卸新任校長交接」，卸任校長趙涵㨗（右）特別送上母校美國普渡大學的代表標誌蒸氣火車頭給徐輝明（左），期勉他能成為學校的火車頭帶領師生繼續往前。（羅亦晽攝）

國立東華大學今舉辦「卸新任校長交接」典禮，卸任校長趙涵㨗將印信交給新任校長徐輝明，期許他能持續帶領學校開創嶄新未來，並直呼「今天是123自由日，我終於自由了」。徐輝明則強調，任內期間會依循歷任校長理念繼續努力，讓東華大學成為一所深耕地方特色且具國際競爭力的學府。

東華大學校長趙涵㨗8年任期屆滿，經校長遴選委員會遴選第9屆校長，由副校長徐輝明獲選，校方選在1月23日自由日舉辦「卸新任校長交接」，兩人在教育部常務次長林騰蛟監交下完成印信交接。

趙涵㨗致詞時直呼「123自由日，我終於自由了」，並打趣的說，自己臉上的笑容會愈來愈多，徐輝明則會因增加的事情跟雜務愈來愈少。他接著說，8年時間過得很快，任內都把每一天當作最後一天在做，直到昨天是任期最後一天，依然巡視校園，視察考場，不過難捨得捨，時間到了總是要離開，任內最大的成就與驕傲，就是帶領學校更加國際化，同時完成藝術學院工程，並在校內打造全新景點。

趙涵㨗最後也特別送上母校美國普渡大學的代表標誌蒸氣火車頭給徐輝明，期勉他能成為學校的車頭，帶領師生繼續往前，並請師生未來多多幫忙徐校長，不要讓他太忙。

徐輝明坦言，接任校長壓力不小，尤其面臨嚴峻的高教競爭與挑戰，他的首要目標，就是讓東華大學發揮「國立學校」的優勢，在教學創新與學術研究上，更加卓越精進。

隨東華大學即將邁向「30而立之年」，徐輝明強調未來會依循歷任校長的理念，秉持「學術國際化、服務在地化」的理念，讓東華大學成為東部培育高等教育人才的學術殿堂。

63歲的徐輝明為逢甲大學土木系學士、美國曼菲斯州立大學土木系碩博士，專任東華大學教授，兼任東華大學副校長、總務長，過去曾任宜蘭大學工學院長，其治校理念為建立教學永續、環境永續、地方永續且穩健立足的「永續大學」。