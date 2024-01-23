游泳王冠閎（右）23日生日，收到仰德集團繼續贊助的大禮。（中華奧會提供）

23日歡慶21歲生日的游泳好手王冠閎，和體操好手唐嘉鴻繼續收到獲仰德集團贊助的禮物，幫助兩人能在國際體壇發光發熱，並在今年的巴黎奧運有精采表現。

台灣民營企業集團仰德集團從2018年雅加達亞運後，便長期贊助田徑跨欄好手陳奎儒，2021年繼續培養寶島國際運動人才，增加贊助游泳王冠閎及體操唐嘉鴻兩位年輕選手，並提供每人1年新台幣60萬元的資助，讓選手在訓練、營養補給各方面獲得支持，23日正式宣佈再度贊助優秀選手王冠閎及唐嘉鴻，力挺兩人在今年夏天的巴黎奧運提升技術、再創個人運動生涯高峰。

仰德集團董事長許育瑞表示，集團秉持「關懷在地情，力行向未來」的經營理念，期透過長期贊助台灣優秀運動員，培養國際運動人才進軍國際運動競賽，積極提升台灣國際形象，為國家爭取榮耀。尤其「選手的黃金運動生涯有限，集團一定會在選手最需要的時候，提供最及時的幫助。」

中華奧會副主席陳士魁指出，許董事長看到二位選手在東京奧運期間優異的表現，十分激賞，3年來無條件協助與支持。去年唐嘉鴻不慎受傷，許董事長也時時關心，在得知復原狀況良好、可以繼續參加比賽後十分開心；王冠閎則在杭州亞運奪得銀牌，突破游泳運動25年獎牌荒，許董事長倍感欣慰，也期許這兩位選手在今年的競技場上可以繼續發光發熱。

今天的贊助儀式上，中華奧會也為王冠閎慶生，王冠閎感謝許董事長熱心贊助與不求回報，他同樣抱持感恩的心，在巴黎奧運繼續努力加油，而今年巴黎奧運的場館巴黎拉德芳斯體育館室內橄欖球場搭建臨時泳池比賽，王冠閎的教練黃智勇本月前往巴黎考察場地後認為，由於近年比賽在大型場館內搭建臨時泳池已成趨勢，相信對喜歡在大場地出賽的王冠閎有利。

去年傷癒復出的唐嘉鴻，在國際體操總會世界挑戰賽法國巴黎站單槓摘金，一掃之前受傷陰霾，他感謝許董事長的贊助，除了讓他在競技場上無後顧之憂，也能激勵基層或具有潛力的選手，更有動力邁向國際舞台展現出更卓越的運動表現。