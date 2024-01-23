台中大里1社區22日晚間傳出疑似醉酒民眾大鬧，與管理員爆肢體衝突，警方處理後卻將男子放離，住戶不滿向民代陳情。警方23日澄清，張民無明顯酒味酒容，且行為事實僅張民拍打葉民頸部1下，葉民還擊1下，葉民當場未提告，先助其就醫；葉民23日至派出所提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌偵辦。

台中市議員張芬郁日前接獲管理公司林姓負責人陳情， 22日晚間8點多，有男子疑似酒後搖搖晃晃走到社區和朋友大小聲，葉姓管理員勸說後轉身，卻遭男子出手揍人，葉男隨手拿煙灰缸反擊，但煙灰缸突破裂割傷葉男手部，血流不止，就醫縫4針；男子疑似酒醉在社區喧鬧、不服勸說打人，警員卻稱不是現行犯放離，住戶不滿警員不依現行犯處理，警員還反譏住戶「不懂法律」。

台中市警察局霧峰分局澄清，警方到場了解是56歲張姓男子前往社區訪友，因通話聲音過大遭60歲葉姓管理員勸導，張男因而動手拍打葉男後頸1下，葉男隨手持玻璃菸灰缸反擊1下，卻遭破裂之菸灰缸割傷手部。因雙方已無衝突，先協助葉民就醫包紮。葉男表示無礙須返回上班，故暫不提告。

警方也表示，員警現場處理時未發現張民有明顯酒味酒容，當事人亦無逃亡、滅證之虞。考量案件情節相對輕微，並尊重當事人意願，故於保全本案證據，確保雙方無再發生衝突可能後，告知雙方訴訟上權利。葉民23日已至轄區派出所提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌偵辦。

張芬郁表示，男子深夜到社區叫囂，民眾避之不及，守衛盡責上前勸說卻挨打，警方未實施酒測逕自讓鬧事男子離去，難怪管委員和住戶不服氣。警方春安工作辛苦，但民眾遇到暴力仰賴警方保護，該扮演稱職角色，要求警方上緊發條，不要輕忽每個案件。