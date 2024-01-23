桃園市消防局第三大隊23日選於蘆竹區夏暉物流有限公司辦理半預警演習。（桃園市消防局蘆竹分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

年節將屆，為強化轄內工廠自衛消防編組能力，桃園市消防局第三大隊23日選於蘆竹區夏暉物流有限公司辦理半預警演習，起火點、現場火勢發展狀況皆未事先公布，讓參演人員利用平時訓練成果，達到強化自衛消防編組能力的目的。

消防局蘆竹消防分隊分隊長陳偉博表示，這次的半預警演習包含廠方人員在內，參演人員僅知道演練日期，對於起火點、火勢發展狀況及是否有人員受困等等細節皆未事先公布，且不辦理預演，參演人員僅靠情境官於演練當下提供的模擬火場資訊逕行應變，透過不預演的方式驗證參演人員是否熟悉緊急應變流程，同時也展現平時的訓練成果，期能做到在真正火災發生時也能處變不驚。

陳偉博說，本次演練共動員各式救災、救護車輛十餘輛，消防、警察、台電、自來水公司及廠方等近百名人員參演，演練項目包含自衛消防編組演練、火災搶救、人命救助、火場幕僚管理作業、RIT（快速救援小組）等內容，盡管演練當下天候不佳又適逢霸王級寒流影響下，演練動作仍十分確實，過程也相當逼真。

陳偉博還提及，夏暉物流有限公司主要營業內容為供應鏈管理及推動卓越物流，自1994年開始深耕台灣，在全球有超過45年的營運經驗，其中蘆竹廠為桃竹苗、雙北、基隆、宜蘭等北台灣知名速食業者麥當勞供應鏈及物流中心。

夏暉物流有限公司考量其公司有著挑高樓層、樓地板面積廣、火載量大、低溫高架倉儲等特性，且此前亦曾發生類似的冷凍倉儲大火案例，公司方本身即非常重視消防安全，平時也經常辦理無預警的疏散演練，這次配合消防單位演練可說是駕輕就熟。

消防局第三大隊大隊長簡慈彥也呼籲，農曆年節將屆，連假前務必再次確認關閉火源、電器，並確保消防安全設備皆為堪用狀態，連假期間也應指派專人保持聯絡，萬一場所發生緊急事故，該專人應儘速提供場所相關資料及到場協助。