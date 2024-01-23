年節時，用年終獎金添購金飾，一來可當作紀念，二來黃金可保值，可當作投資理財的工具。近來各大金飾珠寶品牌推出龍年金飾，從要價不菲的大型金龍擺件，到小巧可愛的金龍吊墜，金龍報喜，為龍年更添喜氣。

擁有近百年歷史的「周大福」，在龍年推出一系列足金的賀年飾品，包括金龍擺件、吊墜、金條、嬰兒鎖包及手鐲等，騰雲飛舞的金龍配上多款喜慶吉祥物，如祥雲、龍珠、鯉魚和金元寶等，飾品種類甚多且多元，寓意龍騰雲起、好運迎新年，以金銀滿屋、熠熠閃耀的黃金為新春增添賀年氣息。

周大福「龍騰四海」龍年生肖系列擺件，以精工細膩的金雕工藝勾勒祥龍生動細膩姿態。（周大福提供）

其中周大福「金龍獻瑞」龍年生肖系列金飾，以精工細膩的金雕工藝勾勒祥龍生動細膩、姿態靈巧活躍，滿載美好寓意和祝福，不論送禮或是收藏紀念都很合適，

周大福祥龍造型的純金串飾，6000元。（周大福提供）

鎮金店Just Gold則在龍年推出「躍動純金生肖系列」十二生肖金飾，以匠心黃金工藝打造十二生肖可愛卡通版動物的靈動神態，由於今年正逢奧運年，細節融合奧運的運動元素，色彩鮮明且富有動感，3D硬金及滴釉工藝，鮮活詮釋細緻動作和表情刻畫入微，充滿活力與純真。

點睛品Charme Mini足金發財龍串飾，5000元。（點睛品提供）

點睛品「賀年及生肖篇」福袋龍黃金工藝金片，1800元。（點睛品提供）

點睛品在龍年推出Charme Mini足金萌龍串飾，以小金龍為設計元素，造型可愛活潑、圓潤飽滿，結合可愛金龍及「古錢幣」元素，造型可愛趣味，小龍抱著幸運錢幣，象徵龍騰運轉、財運廣進，龍年佩戴龍年金飾，象徵吉祥、幸運與成功，帶來一整年的好運與祝福。