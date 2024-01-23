麗寶樂園渡假區搶攻商機，小年夜至大年初五期間祭出12歲以下只要199元，就能暢玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」。（麗寶樂園渡假區提供）

農曆春節腳步近，民眾紛紛安排出遊，台中麗寶樂園渡假區搶攻商機，小年夜至大年初五期間祭出12歲以下只要199元，就能暢玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」；台中港三井OUTLET即日起至2月18日舉辦「正月迎春祭」，準備超省荷包的3折起貼心優惠；另寶熊漁樂碼頭以「鯉魚躍龍門」的傳統吉慶意象，規畫「禮魚躍龍年」祈願活動，將是新春打卡的新亮點！

麗寶樂園渡假區是一處結合吃喝玩樂住的一站滿足場域，由於農曆年將屆，業者推出優惠懶人包行程，包括小年夜至大年初五春節期間，12歲以下只要199元，就能暢玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」；大年初一至2大年初四下午4時過後，入園可享雙人月光票499元優惠。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，目前正逢1周年慶典的「熊大的麗寶小鎮」，是出國也玩不到的園區，以LINE FRIENDS角色明星們熊大、兔兔、莎莉等，打造沉浸式互動體驗園區；另小鎮裡由熊大鎮長幫忙實現願望的「祈願花火」區，則推出全新「互動塗鴉」遊戲，是周年慶新玩法。大年初一至初三則舉辦熊大兔兔偶裝見面會新年場。

喜迎福龍年，麗寶OUTLET MALL新春期間多家品牌推出龍年驚喜福袋，歡迎來為自己選購新年好運福袋；農曆春節2月8日至14日舉辦「LINE FRIRNDS好運刮刮樂」開運活動，慿探索世界、麗寶福容大飯店（限餐飲消費） ，單筆消費滿1000元，可兌換刮刮卡1張。

台中港酒店10週年加碼酬賓抽免費「日本雙人旅行套裝行程」。（台中港酒店提供）

台中港三井OUTLET即日起至2月18日舉辦「正月迎春祭」，準備超省荷包的3折起貼心優惠，單筆消費滿2000元再抽價值逾5萬元的「國泰航空巴黎來回機票」；大年初五將送出台中廣天宮財神開基祖廟限量「開運1元紅包」發財金。另大年初一至初五，全台北中南三據點安排共26場豐富娛樂活動，今年集結逾30個品牌推出超過1000袋福袋，希望送給民眾滿滿福氣。

此外，鄰近台中港三井OUTLET的親子友善飯店-台中港酒店10週年加碼酬賓，抽免費「日本雙人旅行套裝行程」，今年1月也抽出壓軸大獎；陳小姐因幫孩子慶生入住「親子主題房」1晚，在2000多張摸彩券中中大獎，相當幸運！

寶熊漁樂碼頭規畫「禮魚躍龍年」祈願活動，邀請大家春節期間一起掛上鯉魚「旗」願卡。（寶熊漁樂碼頭提供）

寶熊漁樂碼頭規畫「禮魚躍龍年」祈願活動，邀請大家春節期間一起掛上鯉魚「旗」願卡，願新年一切如願。業者現場更打造上百面的鯉魚旗，徜徉在五彩繽紛旗海中，手拿釣竿鯉魚旗拍照充滿童趣，將是新春打卡的新亮點。