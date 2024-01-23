入冬以來最強的寒流報到，全台急凍，根據消防署統計，22日0至24時全台獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共92人，是否為天冷猝死人數無直接相關，消防署呼籲，民眾應注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管疾病患者及老年長輩，一定要做好保暖措施。

中央氣象局指出，受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。23日至24日高雄以北、東半部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有2度以下或持續6度左右或以下低溫，請注意防範。

消防署統計，22日全台緊急救護內科OHCA人數，共計92人，21日為78人、20日為71人，是否因天冷猝死，仍待確認釐清。

新北市消防局長李清安指出，市府22日已啟動防寒關懷機制，並請里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，打開門窗保持通風，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。