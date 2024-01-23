桃園市機師職業工會順利取得合法罷工權，並朝春節前後正式啟動罷工行動規畫。面對機師工會持續抹黑長榮航空，甚至說出「不能只為了賺錢而一直在法規的灰色地帶遊走」、「 公司高層為了載重極大值，用賭博的方式出勤」等言論，長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠打破沉默，痛批機師工會「把公司全體同仁共同努力幾十年建立的飛安品牌貶低的一文不值」，已是對其他員工的羞辱。

徐瑋鍠聲明如下：

本人是長榮航空關係企業工會理事長，身為關係企業工會理事長，面對這次造成罷工機師以外的所有員工有形和無形的巨大傷害，我必須站出來反對這次的行動⋯⋯關係企業工會從無推動罷工、並反對罷工。

勞、資、消費者三贏才是我們的認為的核心價值，我們認為勞資雙方的關係要能溝通、互信才能走的長遠；對立、抹黑、攻擊只會惡化、在未來將被淘汰！

把公司全體同仁共同努力幾十年建立的飛安品牌貶低的一文不值，除了對不起所有員工、更是對把關訓練、考核所有優秀同仁的羞辱！

不論此次結果如何，還有一群與我們相同理念的兄弟姊妹們依然會堅守崗位，盡最大努力維持飛安，務必讓來自世界各地的旅客平安回家！

勿忘初心！勿忘使命！尤其過年的團圓是多少家庭的殷殷期盼、這些旅客沒有做錯什麼，我們更不該對不起大家。

以上，

是我們誠摯的請求不是為自己，是為一直以來支持且愛護我們的旅客！