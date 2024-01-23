國立高雄大學藝創系學生設計《不多魚、不多餘》，充滿禪意。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

什麼樣的書名與書籍封面設計，會吸引民眾目光？國立高雄大學藝創系兼任講師蔡雪麗日前以《給自己的一本書》為主題，帶領學生實際體驗專業出版流程，透過校園一日書展呈現學生的設計成果。學生設計的書本封面相當多元，有勵志，也有禪意。

蔡雪麗說，這是她教授的課程「視覺傳達設計」的一環，如果讀者不熟悉作者，那麼書籍封面設計代表著整本書形象。課程規畫書籍封面設計意義與實際體驗專業出版流程，讓學生嘗試申請國際標準書號、收費條碼、輔助訊息的書腰設計與圖像文稿編排、平版四色印刷、擺拍書籍等。

修課學生張盈蓁的作品《BE HAPPY》，主訴意識到生活中有許多不如意的事情，鼓勵自己，保持生活的熱忱。

也有學生設計《不多魚、不多餘》，充滿禪意。設計概念是與眾不同的魚因為長出了雙腳，而只能在淺海生活，長大後，不再強求融入魚群的生活，也許這就是學生想追求的方向。