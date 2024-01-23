桃喜福曆搭配龍年提供免費互動AR濾鏡讓民眾下載。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府在捷運老街溪站舉辦「桃喜福曆見面會」以了解民眾對新服務的迴響。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

為了響應環保減碳，並提倡民眾善用1999及網路服務，桃園市今年市民手冊改以「桃喜福曆」桌曆形式發行，內容依月份呈現市府12類福利政策，不僅達到節能省紙成效，並可透過掃描所附QR Code迅速查詢最新、最正確的市府福利措施，是兼具環保、科技的創新作為。

「桃喜福曆」依月份呈現市府12類福利政策，掃描QR Code迅速查詢。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘表示，過去市民手冊頁數多、份數多，印製費用相當可觀，而且隨著市府福利政策持續更新、增加，手冊內容便會因此不夠正確、完整。今年推出的「桃喜福曆」，不但可節省上億張的紙張印刷、減少700多萬元費用，民眾更可掃描桌曆的每月主題QR Code，即可連結至「桃園ｅ指通」網站，瞭解包括育兒、農漁民、青年、婦女、勞工、社會救助、成家安居、原住民、學生、銀髮、身心障礙、新住民等12類主題福利資訊，不僅方便查找、更可確保市政資訊的正確與即時性。

多數民眾認為節能減紙、好玩又有折價券的「桃喜福曆」是方便又實用的便民服務。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

民眾多認為福曆封面設計很喜氣、可愛的AR拍照讓小朋友很喜歡。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

除了將市民手冊與數位化結合，桃喜福曆更搭配龍年節慶提供趣味驚喜，民眾只要掃描封面QR Code，即可免費獲得6款可愛喜氣的「桃喜龍」AR互動濾鏡，拍照分享至社群平台，在農曆年向親朋好友創意拜年。此外，桃喜福曆與桃園市16家觀光工廠合作，在福曆中提供優惠折扣卷，讓每一份「福曆」都能成為民眾的好福利！

「桃喜福曆」搭配桃園市16家觀光工廠提供優惠折扣好康劵。(智發會提供／蔡依珍桃園傳真)

吳肇銘強調，今年市民手冊以「桃喜福曆」嶄新面貌呈現，希望帶給民眾「資訊數位化、賀年趣味化、福利線上化」的智慧體驗。市府也特別在桃園圖書館總館及捷運老街溪站舉辦「桃喜福曆見面會」，現場發送民眾「桃喜福曆」，希望了解民眾對這項改變的迴響。

桃園區張先生表示，福曆封面設計很喜氣、可愛的AR拍照小朋友很喜歡，市民手冊能這樣改變，很有創意；中壢區的陳同學則說，這份桌曆比以前的手冊實用，又好玩、又有折價券，能節能減紙很不錯；八德區蘇小姐認為，觀光工廠優惠券很適合過年出遊使用，是蠻方便又實用的福利。

桃園市政府「桃喜福曆」自1月24日至31日陸續配送至各議員服務處、戶政、地政、衛生所、運動場館、圖書館、藝文場館、親子館及區公所（里辦公處）等據點，數量有限、送完為止，歡迎市民朋友領取福曆、一起享受桃園專屬「福利」。