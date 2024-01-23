香港女星梁洛施曾和擁有千億身家的李嘉誠之子李澤楷交往4年，為愛退出幕前、甚至未婚生下3子，但2011年宣布分手。近期梁洛施復出演藝圈，今（23日）出席活動時，被問到當年男方是否如傳聞說的，給了她5億港幣（約18億台幣）的分手費？對此，梁洛施堅定地否認。

根據港媒《明報》報導，梁洛施23日出席位於尖沙嘴的護膚品牌活動，她身穿白色斜肩套裝，造型優雅、俐落，但前陣子感冒，到現在一直未痊癒，期間數度咳嗽，好在三個兒子沒被傳染。梁洛施前陣子上節目《魯豫有約》表示，不後悔當年為了與李澤楷談戀愛而息影，因為她很渴望有自己的家庭，若人生重來還是會做一樣的選擇；只不過無法接受男方的女人緣太好，所以未如願成為李太太。

梁洛施沒辦法接受李澤楷異性緣太好，所以沒有嫁進李家。（圖／微博@梁洛施）

當年傳言李澤楷給了18億台幣的分手費，震驚外界。事隔多年，梁洛施今被問到此事是否屬實，堅定地否認：「我之前在訪問中都已經講過，不再講了，這不是事實。」至於兒子有沒有鼓勵她再找對象，梁洛施承認有，但現在專注於工作，對感情順其自然，且沒工作時就宅在家，「所以沒什麼機會約到我。」

梁洛施重返演藝圈，笑說快要40歲，希望能在電影圈嘗試各種不同的角色，像是殺人犯、表現人性陰暗面和心裏最低層的角色；但她自認數學不好，不會自資拍戲，最近有接到幾部文藝片的演出邀約。