台灣遭遇入冬最強寒流來襲，南韓也不例外，各地氣溫在今（23）日清晨降到攝氏零下10度以下。首都首爾早晨最低溫來到零下14度，體感只有零下21度，首爾汝矣島漢江公園甚至凍出冰柱。寒冷低溫讓許多上班族紛紛穿上厚重外套，加上耳罩、口罩、圍巾等保暖衣物「護體」才敢出門。

綜合韓媒報導，這波寒流從昨天開始影響南韓，多數地區23日全天氣溫都在零度以下。截至上午8點為止，中部及慶北內陸地區均為零下15度以下，最低溫達到零下18度。

꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다 pic.twitter.com/qDa5witzye — ㅂㅑ니🎂 (@bunnytime___) January 23, 2024

交通方面，根據中央災難安全對策本部統計，截至今日上午11時為止，受寒流和大雪影響，一共122個國內及國際航班停飛，其中包括濟州76班，金浦24班，大邱8班。到了下午1時，濟州機場的停飛班次已增加到311班。

航空之外，陸上和海上交通也大受影響，一共71條載客船運路線、93船班停駛；另有8個國家公園、144條步道也遭到封閉。

降雪方面，忠清南道、全羅道、濟州島等地均發布大雪特報，預計降雪將持續到明（24）日，屆時氣溫有可能會再下降，估計26日起溫度才會緩慢回升。