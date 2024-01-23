網紅超哥（黃伯超）日前因不滿直播主Toyz（劉偉健）批評他新開的日料店「醋飯難吃」，出手痛毆對方，雙方爆發衝突，引起外界熱議，而網友也分析起超哥讓自己看起來「超派」，或許背後有原因。

有網友在Dcard，以「看到超派他妹，同情起超哥了」為標題發文，並挖出超哥過往和妹妹合拍的影片，透露妹妹畢業於中山女高，後來到美國讀芝加哥大學並取得密西根大學碩士、博士學位，目前在美國策略顧問公司麥肯錫工作。

妹夫也不惶多讓，是美國加州柏克萊的博士，超哥爸爸更是「大將級」，白手起家的富一代總裁，20多年來沒賣過房地產，買的房地產都是「長期吃」，因此網友看完超哥一家的強大學歷背景，也不禁感嘆，他為了證明自己，才會用物質包裝自己，「『錢』成了他唯一的自信來源，也造就了他現在偏激炫富的價值觀」。

在美國工作的妹妹回家了！密西根大學博士學歷超驚人。（影／取自超派人生Superpie的YouTube）

原PO也認為，超哥「讓自己看起來『很派』，來掩飾內心龐大的自卑，因為內心強大的自信 根本不需要外在的包裝」。文章一出後掀起網友熱議，「你超派系？」、「你這樣講我反而同情起超妹欸」、「分析的精準到位」、「同樣的環境卻造就出兩個極端」。