高雄新興區一間做健康餐的小餐館，因為餐館推出活動，辦會員有價格優惠，購買套餐還送一顆水煮蛋，但沒想到在本月19日，店內來了一名女客人，沒想到這就是惡夢的開始，女客人跟店家要求一次送50顆蛋，不給就退雞蛋價差給她，索要退費1000元，店家最後只能報警，整個過分的要求監視器在網路上流傳，網友紛紛留言表示：「遇到台灣鯛了」。

女客人到餐館用餐，辦了會員居然提出無理要求。（翻攝爆料公社）

網友將這段監視器畫面PO在網路《爆料公社》，發文表示「真的是蛋營養咧~，辦活動加會員200塊，享會員價還送50顆溏心蛋，每買一個餐盒送一顆蛋，領完為止。小姐只買了一個餐盒，卻希望帶50顆蛋回家做菜，店家無法配合小姐，沒想到卻遭獅子大開口要求退費1000元，並大吵大鬧，最後請來派出所協助才結束鬧劇，小本生意真的經不起客人這樣折騰…」

與客人的糾紛最後只能報警處理。（翻攝爆料公社）

店家原本只是好意薄利多銷，想讓會員們吃得健康，根據影片最後面，有顯示當時推出的會員優惠套餐價格69元，且公告有說一份套餐就是附贈一顆蛋，贈完為止，卻沒想到會遇到這樣的女客人，最後還麻煩轄區警方到場處理，而根據店家臉書資訊，此贈送雞蛋的活動已經取消，但有網友跑到臉書留言，表示會想前往吃飯支持，讓店家相當欣慰。